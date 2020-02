Utolsó másodpercben kapott góllal esett ki az érdi kézilabdacsapat

Nehezen indult be, de végül hengerelt a Győri ETO a BL-ben

Az Érd házigazdaként 24-24-es döntetlent játszott a román Gloria Bistrita csapatával a női kézilabda EHF Kupa csoportkörének utolsó fordulójában vasárnap, így nem jutott tovább a negyeddöntőbe.

Rettentő feszült hangulatban telt a mérkőzés, ami rányomta a bélyegét a támadásokra is. Annyira kapkodott és sok hibával játszott az Érd, hogy Szabó Edina kilenc perc után már inkább időt kért. Ennek ellenére is nyomta a tét a csapatot, nagyon hullámzó volt a játék és jellemzően a román együttes szerzett vezetést, de félidőre így is 12-12-vel vonultak a csapatok.

A magyar csapat öt és fél perc elteltével szerezte első gólját a második félidőben, mégis volt még remény a győzelemre. Az Érd az utolsó két percben ledolgozta kétgólos hátrányát, sőt az utolsó 35 másodpercben fordítani is tudott. A Gloria Bistritának 16 másodperce maradt támadni, majd már csak négy másodperc maradt az órán egy szabaddobáshoz. Ebből sajnos Valentina-Neli Ardean-Elisei becselezte magát a kapuval szemben és kiegyenlített, egy másodperccel a dudaszó előtt.

A döntetlennel a románok jártak jól, mivel a Bistrita egy ponttal megelőzte a magyarokat és továbbjutott. Az Érd számára ezzel véget ért az EHF Kupa.

Végeredmény – EHF Kupa, csoportkör, 6. (utolsó) forduló, C csoport Érd HC – CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud (román) 24-24 (12-12) A csoport végeredménye: 1. Odense HB (dán) 10 pont, 2. CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud 7, 3. Érd HC 6, 4. MKS Lublin (lengyel) 1

