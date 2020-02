Novak Djokovics óriási meccsen nyerte az Australian Opent

Az ATP-világranglista második helyén álló Novak Djokovics számára szebben nem is kezdődhetett volna az 52. Australian Open döntője. A szerb teniszező adogathatott először a férfi egyes vasárnapi fináléban, és miután hozta a sajátját, rögtön elvette az ATP-ötödik Dominic Thiem szerváját. 3:0 után azonban Thiem visszakapaszkodott, visszabrékelt, (4:4), de 5:4-es Djokovics vezetésnél és előnynél kettős hibát vétett, így a szerb 6:4-re be is húzta az első játszmát. Többek közt ilyen pazar ütéseknek köszönhetően:

A második játszmában Djokovics kezdte az adogatást, de mivel a második szerváját elvesztette, így ezúttal az osztrák került brékelőnybe. Viszont mintha csak másolni szerették volna az előzőt, ezúttal a szerb zárkózott fel nagy erőfeszítések árán 4:4-re, de neki sem sikerült megfordítani az állást végül.

Egy óra óra negyvenkét perc után a 4:6, 6:4-es állás tökéletesen jelezte, elég kiegyenlített, totál kétesélyes a küzdelem.

Azonban a harmadik játszmát Thiem kezdte jobban: brékelt egyszer, majd miután hozta a saját adogatását brékelt még egyszer és mivel újra behúzta a magáét, máris 4:0 állt a neve mellett. Djokovics 4:1 után beszélgetett egy sort a fizioterapeutájával, de ápolni nem kellett. Innen nem is lehetett kérdés, előnyét simán megtartva 6:2-re nyerte az osztrák a harmadik játszmát, aminek szemmel láthatóan nagyon örült:

One set away from a first Grand Slam title. On his fourth set point, @ThiemDomi converts to clinch the third set 6-2 and lead Novak Djokovic two sets to one.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/7mHw6k7MQY — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

Ahhoz képest, hogy a bécsújhelyi születésű 26 éves fiatalember élete első Grand Slam döntőjét játssza, talán csak az első játszmában tűnt megilletődöttnek a Rob Laver Arénában. Azóta azonban egészen remek teniszt játszva fordította meg az állást, ami az elmúlt bő órában nagyon nem tetszett a sokkal rutinosabb Djokovicsnak.

A negyedik játszmában eleinte egyik teniszező sem hibázott, hozták az adogatásukat, bár míg Djokovics könnyebben, Thiem nehezebben. Ezt a fajta fölényét a hetedik gémben érlelte brékelőnnyé és – aki a hetedik játszmát nyeri, az a gémet is nyeri tenisz babonának megfelelően – be is húzta a szerb a negyedik játszmát (6:3).

Finding his rhythm 🕺@DjokerNole breaks Dominic Thiem and then consolidates in a hurry to take the fourth set, 6-3. Who wins the decider? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/XkU4xrBc30 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020



Három óta tizenhárom percnyi játék után Thiem adogatásával kezdődött a döntő játszma, és miközben a labdát a földhöz pattogtatta, nyilván nem azon agyalt, hogy Thomas Muster 1995-ös Roland Garros győzelme után ő lehet a második osztrák teniszező aki férfi egyesben Grand Slam tornát nyer. Inkább azon, mit is találhatna ki, hogy megtörje 33 éves ellenfelét.

Az első szerváját behúzta, de a másodikat már nem, így Thiem megint brékelőnyt engedett Djokovicsnak (2:1). Az osztrák rögtön megpróbálta visszavenni az adogatását, két bréklabdája is volt ehhez, mégis elpuskázta (3:1) és a testbeszéde sem arról árulkodott immár, hogy jobban bírná a maratoni csata hajráját. Djokovics ellenben ha kellett türelmesen, ha kellett agresszív játékkal, de folyton tartani tudta előnyét, így 5:3-as vezetésénél Thiem a meccsben maradásért adogatott.

De hiába, a torna második kiemeltje, ha óriási küzdelemben is, de a Melbourne-i Rod Laver Arénában behúzta pályafutása 17. Grand Slam-győzelmét. Ausztráliában 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 után 2020-ban nyolcadszor diadalmaskodott.

The king has returned 👑 After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020