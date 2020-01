Nyugodt és elmeroggyant kapusa is van az aranyérmes vízilabda-válogatottnak

Be volt tervezve a pólóválogatottnál az aranyat érő húzás

Úgy látszik a nagy magyar pólógyőzelmeknek már elengedhetetlen része az extra kapuspáros, Szécsi Zoltán és Gergely István után Vogel Soma is feliratkozott a nagy beugrók közé. A Ferencváros játékosa a spanyolok elleni Eb-döntő ötméteres-párbajának a legfontosabb pillanatában, az utolsó körben tudott védeni, majd a vízben kollégájával, Nagy Viktorral ünnepelt.

„Úgy érzem, nagyon jó párost alkotunk Viktorral” – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának Vogel Soma, szavaira pedig Nagy Viktor így reagált.

A fiatal és az öreg, a nyugodt és az elmeroggyant

–nevetett fel a világbajnok kapus. „A feng shuiban is megvan a balansz, szerintem abszolút kiegészítjük egymást” – tette hozzá Nagy Viktor.

Sorsszerű volt, hogy a pólóválogatott fiatal kapusa lesz az Eb-döntő hőse Vogel Soma a keret legfiatalabb tagjaként vett részt a budapesti Európa-bajnokságon, a döntőben aztán az ő védése ért aranyat.

Märcz Tamás szövetségi kapitány pedig tökéletesen használta mindkét kapusát, ami Eb-győzelmet ért, férfi vonalon 21 év szünetet követően. Egyetlen ember mondhatja el, hogy mindkét alkalommal vízben volt, pont Märcz Tamás, aki kapitányként először fürdött.

„Lett volna két olyan alkalom, amikor azért nyertünk két tornát, Világkupát, illetve Európa-kupát, akkor azt mondtam, hogy várjunk még egy picit ezzel. Szép kupák voltak azok is, de akkor akartam csobbanni, amikor valami egész nagy presztízsű dolgot nyerünk meg, és ez az volt. Egy nagyon jó spanyol csapatot győztünk le, egy olyan környezetben, hogy ha valahol, akkor itt ugrani kellett a srácokkal a vízbe. Nem is szoktam gondolni a játékoskarrieremre már túl sokat, nem szoktam videón sem visszanézni magamat, hogy mik történtek akkor. De valóban, 21 éve egy aranykorszak kezdődött, 1999-ben, amikor az utolsó Európa-bajnokságot nyerte a magyar válogatott. Az egy évvel az olimpia előtt történt. Most fél évvel vagyunk az olimpia előtt, és azt gondolom, ez egy jó bejelentkezés az olimpia felé. Biztosan sok csapat fog pályázni rá, és sok csapatnak lesz esélye, hogy olimpiát nyerjen, de mi vagyunk az egyik ilyen csapat” – fogalmazott Märcz Tamás.

Ebben az olimpiai bajnok Hosnyászky Norbert is segítheti a csapatot, aki az Eb-re tért vissza a válogatottba. Igaz, Tokióban már a 37. évét fogja taposni. „Messze van az még, de ezt az évet még, azt gondolom, hogy megcsinálom” – mondta a Sport24-nek az Eger játékosa.

Ami viszont biztos, hogy az Eb-győzelemmel neki, és a keret másik olimpiai bajnokának, Varga Dénesnek is teljes lett az aranykollekciója, most már mindketten olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázók. „Elég régóta várok erre. Megmondom őszintén, egyszer talán már le is mondtam erről, hogy ez sikerül, de köszönöm a csapatomnak, köszönöm Magyarországnak, hogy ezt ilyen közönség előtt sikerült nyernünk. És hát köszönöm a családomnak, mindenkinek!” – mondta Hosnyánszky.

