Spanyol címvédéssel zárult a kézi-Eb

A spanyol férfi kézilabda-válogatott megvédte Európa-bajnok címét, mivel az olimpiai kvalifikációs torna stockholmi döntőjében 22-20-ra legyőzte Horvátországot.

A két csapat szerdán már találkozott: a középdöntő utolsó fordulójában, Bécsben 22-22-es döntetlen született. A finálét a horvátok kezdték jobban, pontos támadójátékuknak és agresszív védekezésüknek köszönhetően a 19. percben már 10-7-re vezettek. Ezután két szegedi játékos, a jobbátlövő Jorge Maqueda és a balátlövő Joan Canellas góljaival 4-0-s sorozatot produkáltak a spanyolok, és a szünetben már ők álltak jobban egy góllal.

A második felvonás elején egy újabb négyes gólsorozattal tovább nőtt a lendületesen, gyorsan kézilabdázó címvédő előnye, ekkor Aleix Gómez Abello triplázott. Ezután váratlanul megakadtak a spanyolok akciói, kilenc percig nem találtak be. Ezt ekkor még nem tudta kihasználni az ellenfél, az 54. percben azonban fordított (18-19). A hajrá Abello vezérletével a spanyoloké volt, akik a legfontosabb pillanatokban jó döntéseket hoztak támadásban és védekezésben is, így 22-20-ra győztek.

Watch the Game Highlights from Spain vs. Croatia, 01/26/2020 pic.twitter.com/2PCRoq819d

A mezőny legeredményesebb játékosa Abello és Domagoj Duvnjak volt egyaránt öt góllal. A MOL-Pick Szeged játékosai közül Maqueda három, Canellas két, a horvát jobbátlövő, Luka Stepancic pedig szintén három gólt szerzett. A kapusok közül a spanyol Gonzalo Pérez de Vargas nyújtott kiemelkedő teljesítményt, mivel 19 lövésből nyolcat kivédett.

A spanyolok hatodszor játszottak döntőt Európa-bajnokságon, és két évvel ezelőtti sikerüket követően másodszor nyertek. A címvédés eddig csak a svédeknek sikerült, akik 1998-ban, 2000-ben és 2002-ben is aranyérmesek lettek. A horvátok a harmadik fináléjukat is elveszítették.

Így ünnepeltek a spanyolok az öltözőben:

The end of a long and successful campaign for @RFEBalonmano 🇪🇸, celebrated properly! 🍾🏆#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/vz9HZGeB2m

