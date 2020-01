Meglepetés a magyarok Eb-csoportjában: kikapott a világbajnok

A magyar kézilabda-válogatott 26-25-re legyőzte Oroszországot a az Európabajnokság E csoportjában, de az igazi meglepetés szombat estére maradt: az olimpiai és világbajnok dán válogatott kikapott Izlandtól 31-30-ra.

Több mint tízezer dán szurkoló volt szemtanúja annak, hogy a szoros első félidő után a csapatuk 4-0-val ellép az ellenfelüktől. Ám ahogy telt az idő, egyre fogyott az előnyből, Izland pedig egy 6-1-es szériával fordított is. Az 55. percben még döntetlenre álltak a felek, a tízgólos Aron Palmarsson vezérletével azonban vezetéshez jutottak az izlandiak a hajrára.

A világbajnok utolsó mentsvára egy időntúli szabaddobás volt, ez azonban kimaradt és kezdődhetett az izlandi népünnepély.

Huge celebrations by @HSI_Iceland 🇮🇸 after Bjorgvinn Pall Gustavsson saves the last penalty and gives them a 31:30 victory over @dhf_haandbold 🇩🇰!#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/BvlD2t0NWs

