Körülbelül tíz, korábban Orbán Viktor által védett személyt – köztük Kirill pátriárkát – is hamarosan szankciós listára tehet az Európai Unió (EU) – adta hírül az Euronews. A javaslat alapján az orosz „szellemflotta” ellen is fellépnének az EU-s döntéshozók.

Korábban is próbálták már szankcionálni, de Orbán miatt nem sikerült

Tisztviselők szerint már készül egy „mini” szankciós csomag, melyre az orosz ortodox egyházat vezető Kirill pátriárka is felkerülhet.

Az EU már 2022-ben próbálta feketelistára tenni Kirillt, azzal vádolva őt, hogy támogatja Ukrajna teljes körű invázióját és revizionista propagandát terjeszt. Magyarország azonban Orbán Viktor vezetése alatt megakadályozta ezt a lépést, a vallásszabadságra hivatkozva. Brüsszel most abban reménykedik, hogy Orbán utódja, Magyar Péter engedélyezi majd a döntést.

Azokban az esetekben azonban, amikor az előző kormány a magyar állam hatalmát magánalkuk megkötésére használta, arra számítok, hogy az új kormány nem fogja akadályozni az EU közös erőfeszítéseit az Oroszországra nehezedő nyomás fokozására, hogy véget érjen ez a háború

– nyilatkozta Hajdu Márton tiszás politikus, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke.

A szellemflottát is célba venné a javaslat

Az előkészítés alatt álló javaslat az orosz szellemflottát is célba venné: ezek azok a hajók, melyeket Oroszország a nyugati olajeladások kijátszására használ. A vádak szerint a flottához tartozó hajók hamis zászlók alatt, nem megfelelő biztosítással, a környezetet súlyosan veszélyeztetve és szabotázsakciókat végrehajtva tevékenykednek.

Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő elmondása alapján az EU folyamatos jelleggel szeretné szankcionálni a „szellemflottához” tartozó hajókat és személyeket. Ez újdonságnak számítana az uniós működésben.

A nagykövetek pénteken tartják az első megbeszélést a javaslatról, azzal a céllal, hogy azt június 15-én a Külügyi Tanács elfogadja.