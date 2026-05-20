Nagy Ervin búcsúja Scherer Pétertől: Talán majd pár év múlva felfogom, hogy nem vagy többé

Kedden érkezett a hír, hogy 64 éves korában meghalt Scherer Péter, azóta számos pályatárs és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kulturáért felelős miniszter is búcsúzott tőle a közösségi médiában. Az esti órákban posztolt egykori kollégájáról Nagy Ervin is:

Most még eltűntként gondolok rád… úgy, ahogy még a hozzátartozók reménykednek, hogy egyszer csak előkerül, megtalálják, hazajön váratlanul, hirtelen hírt kapunk felőle, hogy előbújik, hogy csak ránk akart ijeszteni, és most már itt van, megvan, visszatért… talán majd pár év múlva felfogom, hogy nem vagy többé… Isten veled, Pepe !

Sose gondoltam, hogy ezt a mondatot le fogom írni egyszer…

– írta a Tisza színeiben országgyűlési képviselőnek megválasztott színész, aki egy régi, Schererrel közösen készült fotót is megosztott.

Más pályatársak, közszereplők reakcióját ebben a cikkünkben gyűjtöttük össze: