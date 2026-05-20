BYD-környezetkárosítási ügy – a gyanú szerint benzol tartalmú földet rakodhattak le

A Magyar Hang azt írta, a Csongrád Csanád Vármegyei Kormányhivatal 2026. május 12-én feljelentést tett a BYD Auto Hungary Kft. miatt azzal, hogy a cég nem tett eleget a kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak. Az a gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkil benzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakodták le – közölte a portál megkeresésére a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. Hozzátették: az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság környezetkárosítás bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.

A lap a kormányhivatalt is megkereste, akiktől megtudták, hogy a BYD-gyár kivitelezési munkái kapcsán a letermelt talajréteg felhasználása miatt környezetkárosítás gyanúja merült fel, ami miatt a hivatal feljelentést tett. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal hangsúlyozta nekik, hogy a BYD-gyár kivitelezési munkáinak 2024. évi megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kísérik a beruházást, és több különböző hatáskörükben indítottak ellenőrzést ezzel kapcsolatban.

A kormányhivatal 2026 első negyedévében környezetvédelmi szabályok betartásával összefüggő hatósági eljárást indított. A tényállás tisztázása jelenleg folyamatban van. Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával kapcsolatban környezetkárosítás gyanúja merült fel, ami miatt a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal feljelentést tett a Szegedi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen – írták a lapnak.

Mint írtuk, Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek is tudomására jutott, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. A miniszter konzultált az illetékes szervekkel, valamint Dr. Stumpf Péterrel, Szeged országgyűlési képviselőjével, aki részletesen tájékoztatta őt a kialakult helyzetről, a jogsértések mértékéről és a helyi lakosság jogos aggodalmáról. A miniszter határozottan és nyomatékosan felszólította a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek.

Gajdos László felszólította a BYD-t, hogy azonnal fejezzék be a könyezetkárosító építkezést

A Magyar Hang az után fordult a rendőrséghez, hogy Stumpf Péter helyi tiszás országgyűlési képviselő nemrég arról tájékoztatta követőit, hogy a szegedi BYD vélhetően megszegte a környezetvédelmi előírásokat.