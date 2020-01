Videón Mikler Roland győzelmet érő védése

A magyar válogatott óriási csatában 26-25-re legyőzte az orosz csapatot az Európa-bajnokság E csoportjának első fordulójában.

A találkozó egyik legjobb játékosa Mikler Roland volt, a kapus mindig fontos pillanatokban tudott védeni, többször nagy bravúrral. Az oroszok 32 lövéséből nyolcat védő Mikler hetesből egyetlen gólt kapott, azt is azért, mert az eredetileg védett büntetőt egy figyelmetlenség miatt újradobatták a horvát bírók. A legfontosabb pillanata éppen zárásként jutott, az ellenfél Tyimur Dibirov bal szélről érkező lövését a jobb karjával védte, ezért nyert a magyar válogatott.

💪 Roland Mikler saves a last-minute attempt from Timur Dibirov and wins the match for @MKSZhandball 🇭🇺 against @rushandball 🇷🇺!#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/VNahzxR6Ac

— EHF EURO (@EHFEURO) January 11, 2020