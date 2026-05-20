Hihetetlen fordulat a lakáspiacon: nagyon megdrágultak a budapesti használt panelek az Otthon Start Program miatt

Az Otthon Start Program (OSP) hatására tovább gyorsult a használt otthonok drágulása Budapesten, több kerületben pedig a panellakások ára emelkedett a legnagyobb mértékben, lehagyva a téglaépítésűeket. Ez azt eredményezte, hogy immár

vannak olyan, házgyári technológiával épített lakótelepek, ahol a felújított lakások négyzetméterára bőven meghaladja az OSP másfél millió forintos plafonját

– derül ki Magyarország meghatározó lakásfejlesztője piacfelméréséből, amely az Ingatlan.com adatai alapján készült.

A prímet a Szomszédok című tévésorozatnak köszönhetően országos ismertséget szerzett Gazdagrét viszi, 1,7 millió forint feletti négyzetméterárral, de kilógnak felfelé az OSP-ből a szintén XI. kerületi Őrmező és Kelenföld, a III. kerületi Aquincum-Római, a IX. kerületi József Attila lakótelep, valamint a XIV. kerületi Alsórákos felújított panellakásai is. A jó állapotú – vagyis nem teljeskörűen renovált – házgyári lakásoknál 100–200 ezer forinttal alacsonyabb az átlagos négyzetméterár, így ezek már jellemzően OSP-képesek.

Felújított panel és új lakás akár egy árban, Budapesten?

Visszatérve az árlistavezető XI. kerülethez, az új építésű otthonok 2023-ban még 75 százalékkal kerültek többe a jó állapotú, illetve közel 60 százalékkal a felújított panellakásokhoz képest. Ez a különbség a múlt év végére 24, illetve 16 százalékra csökkent, vagyis 2019 óta ekkor kerültek a legközelebb a panelárak az újakéihoz. „Ha viszont a kerületen belül az őrmezei és a gazdagréti lakótelepre fókuszálunk, ott az látható, hogy egy felújított, ám mégiscsak közel fél évszázada épült panellakás átlagos négyzetméterára gyakorlatilag megegyezik például a zöldövezeti Sasad Resort lakópark új építésű kínálatának alsó sávjával. Egyfajta piaci anomáliáról van szó, amit érdemes kihasználniuk azoknak, akik panelből egy korszerű, energiatakarékos otthonba költöznének” – hívta fel rá a figyelmet Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója.

A tempós drágulás nyomán másutt is rendkívül alacsony szintre csökkent az új lakások felára a panelekhez képest. Zuglóban például az új építésű otthonok 2023-ban még 70 százalékkal voltak drágábbak, mint a jó állapotú házgyári lakások, míg 2025 végén már csak 24 százalékkal. Ez a differencia a felújított XIV. kerületi panelek esetében 57 százalékról 15 százalékra olvadt. Az új lakások felára legutóbb 2019–2020-ban volt ilyen alacsony, ami azt jelenti, hogy az elmúlt hat évben nem volt ilyen jó lehetőség zuglói panelről szintén zuglói új építésűre váltani.

A IX. kerületben is hasonló folyamatoknak lehettünk tanúi, de két fontos különbséggel. Az egyik ilyen lényeges tényező, hogy itt nem a panelek, hanem a felújított, illetve újszerű téglalakások ára van valamivel közelebb az új építésűekéhez. A másik pedig az, hogy az új fejlesztések felárát olyan tényezők mérsékelhetik, mint a rozsdaövezeti projektek esetében érvényes visszaigényelhető áfa.