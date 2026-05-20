Hihetetlen fordulat a lakáspiacon: nagyon megdrágultak a budapesti használt panelek az Otthon Start Program miatt

Nagyon megdrágultak a használt panellakások Budapesten.
Horváth Júlia / 24.hu
2026. 05. 20. 13:07
Megtörtént a szinte elképzelhetetlen a lakáspiacon – annyira felgyorsult a panelek drágulása Budapesten, hogy több kerületben is minimálisra apadt az árelőnyük az új építésű otthonokhoz képest. Sőt, van olyan országosan ismert lakótelep is, ahol egy közel fél évszázados házgyári lakás árából kijöhet akár egy, a közelben épülő, zöldövezeti, lakóparki új otthon – írja a Cordia lakáspiaci elemzésében.

Az Otthon Start Program (OSP) hatására tovább gyorsult a használt otthonok drágulása Budapesten, több kerületben pedig a panellakások ára emelkedett a legnagyobb mértékben, lehagyva a téglaépítésűeket. Ez azt eredményezte, hogy immár

vannak olyan, házgyári technológiával épített lakótelepek, ahol a felújított lakások négyzetméterára bőven meghaladja az OSP másfél millió forintos plafonját

– derül ki Magyarország meghatározó lakásfejlesztője piacfelméréséből, amely az Ingatlan.com adatai alapján készült.

A prímet a Szomszédok című tévésorozatnak köszönhetően országos ismertséget szerzett Gazdagrét viszi, 1,7 millió forint feletti négyzetméterárral, de kilógnak felfelé az OSP-ből a szintén XI. kerületi Őrmező és Kelenföld, a III. kerületi Aquincum-Római, a IX. kerületi József Attila lakótelep, valamint a XIV. kerületi Alsórákos felújított panellakásai is. A jó állapotú – vagyis nem teljeskörűen renovált – házgyári lakásoknál 100–200 ezer forinttal alacsonyabb az átlagos négyzetméterár, így ezek már jellemzően OSP-képesek.

Felújított panel és új lakás akár egy árban, Budapesten?

Visszatérve az árlistavezető XI. kerülethez, az új építésű otthonok 2023-ban még 75 százalékkal kerültek többe a jó állapotú, illetve közel 60 százalékkal a felújított panellakásokhoz képest. Ez a különbség a múlt év végére 24, illetve 16 százalékra csökkent, vagyis 2019 óta ekkor kerültek a legközelebb a panelárak az újakéihoz. „Ha viszont a kerületen belül az őrmezei és a gazdagréti lakótelepre fókuszálunk, ott az látható, hogy egy felújított, ám mégiscsak közel fél évszázada épült panellakás átlagos négyzetméterára gyakorlatilag megegyezik például a zöldövezeti Sasad Resort lakópark új építésű kínálatának alsó sávjával. Egyfajta piaci anomáliáról van szó, amit érdemes kihasználniuk azoknak, akik panelből egy korszerű, energiatakarékos otthonba költöznének” – hívta fel rá a figyelmet Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója.

A tempós drágulás nyomán másutt is rendkívül alacsony szintre csökkent az új lakások felára a panelekhez képest. Zuglóban például az új építésű otthonok 2023-ban még 70 százalékkal voltak drágábbak, mint a jó állapotú házgyári lakások, míg 2025 végén már csak 24 százalékkal. Ez a differencia a felújított XIV. kerületi panelek esetében 57 százalékról 15 százalékra olvadt. Az új lakások felára legutóbb 2019–2020-ban volt ilyen alacsony, ami azt jelenti, hogy az elmúlt hat évben nem volt ilyen jó lehetőség zuglói panelről szintén zuglói új építésűre váltani.

A IX. kerületben is hasonló folyamatoknak lehettünk tanúi, de két fontos különbséggel. Az egyik ilyen lényeges tényező, hogy itt nem a panelek, hanem a felújított, illetve újszerű téglalakások ára van valamivel közelebb az új építésűekéhez. A másik pedig az, hogy az új fejlesztések felárát olyan tényezők mérsékelhetik, mint a rozsdaövezeti projektek esetében érvényes visszaigényelhető áfa.

