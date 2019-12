Az alpesi síző inkább a pihenést választotta a világkupa helyett

Mikaela Shiffrin lemondta a részvételt a női alpesi sízők világkupa-sorozatának hétvégi állomásán a franciaországi Val d’Isere-ben. Az amerikai síző toronymagasan vezeti az összetett világkupát kilenc futam után, ezért nyugodtan megtehette, hogy inkább edzéssel és pihenéssel tölt egy kis időt.

Shiffrin közösségi oldalán jelentette be, hogy inkább karácsonyozik, de a következő hétvégén Linzben már versenyezni fog.

Little update for anyone interested: as always my plan is day-by-day and yesterday forced me to re-evaluate the coming weeks. Gonna take a little pause and skip tomorrow’s downhill training in Val d’isere and go from there. Thx for the support!! 💛

— Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) December 18, 2019