Fél óra alatt hatvan pontot szórt James Harden, mégis mindenki LeBron Jamesről beszél

A Houston Rockets alaposan elverte hazai pályán az Atlanta Hawks csapatát az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján. A 158-111-re megnyert meccsen különösen halálos volt James Harden, aki egymaga hatvan pontot dobott.

Harden negyedszer jutott el 60 pontig NBA-pályafutása során, és csak eggyel maradt el rekordjától, amelyet kétszer tudott eddig elérni. Ezúttal könnyedén túl is szárnyalhatta volna, de csak 31 percet töltött a pályán.

Negyedik hatvanpontos vagy a fölötti teljesítményével Harden a harmadik helyen áll az NBA rangsorban Michael Jordannel holtversenyben. Náluk többször Wilt Chamberlainnek (32) és Kobe Bryantnek (6) jött össze ez a bravúr.

Ha pedig Bryant, a Los Angeles Lakers 125-103-ra verte a Washington Wizards csaptát magyar idő szerint szombat hajnalban. Azért említjük most mégis, mert mint kiderült az NBA történetének negyedik legtöbb pontját szerezte már LeBron James, ő mindössze a negyedik kosras, aki 33 ezer fölé jutott.

.@KingJames just became the fourth player in NBA history to surpass 33,000 points.

How long will it take him to break Kareem Abdul-Jabbar’s record? pic.twitter.com/vHt6vlz58f

