A jövőben új típusú órákat hordunk majd a csuklónkon

Két világ legjobb tulajdonságait ötvözik.

Rohanó világunkban egyre nagyobb teret hódítanak az okos eszközök, melyekkel monitorozhatjuk életünk minden pillanatát, hogy egészségesebben élhessünk vagy hatékonyabban sportolhassunk. Az állandóan hordható eszközökből az okos- illetve sportórák a legelterjedtebbek. Ugyan van átfedés közöttük, mégis talán egy harmadik irányvonal adhatja a legideálisabb megoldást a számunkra.

Az alapvető különbségeket a funkciók között találjuk

Míg egy okosóra egy elegáns, stílusos eszköz, feladata inkább a telefon kiváltása, az értesítéseivel, a hívásfogadásával, vagy más egyéb kényelmi funkcióival – a telefon minden hátrányával együtt, például a rövid üzemidő és a sérülékenység – addig a sportóra robusztus kialakításával inkább a megfigyelésről és az adatgyűjtésről szól, valamint a hosszabb idejű működésről. A megfelelő termék kiválasztásakor egyetlen döntésünknek szabad csak a szemünk előtt lebegnie:

mi az a feladat, amire használni akarjuk az órát?

Ennyire azért nem fekete és fehér a helyzet, de a gyakorlat azt mutatja, némi kompromisszum elérhető a viselhető okoseszközök terén: egyre népszerűbbek a félokos órák, ötvözve a két világ legjobb tulajdonságait. Kinézetükben visszafogottabbak, elegánsabbak, mint a sportórák, mindennapi viseletre alkalmasabbak, minőségi anyaghasználatuk miatt nem kell aggódnunk akkor sem, ha erősebb igénybevételnek lennének kitéve, cserélhető szíjuk miatt pedig választhatunk, hogy üzleti tárgyalásra hordanánk inkább vagy hegymászáshoz.

Ugyan némileg visszafogottabb képességeik vannak a klasszikus értelemben vett okosórákhoz mérten, talán nem ezen fogunk csetelni, vagy az Instagramot pörgetni, de az alapvető feladatokat ellátják: mutatják az értesítéseket, hallgathatunk zenét rajtuk, akár még kisebb telefonhívásokat is végezhetünk. Ezzel együtt viszont megkapják a fitnesz órák képességeinek teljes garmadáját, amikkel átgondoltabb edzéseket vihetünk végbe, optimalizálhatjuk pihenésünk, vagy akár betegségeket is megelőzhetünk.

Adatrengeteg a csuklónkon

Ahhoz, hogy a legoptimálisabb eredményt érhessük el ezekkel az eszközökkel, meg kell értenünk az alapvető működésüket. Minél több időn át viseli az órákat a használójuk, annál több adat gyűjthető a segítségükkel, a minél több adat pedig egyenlő a pontosabbb eredményekkel. A big data megszerzésében természetesen az eszközök is segítenek, például edzés közben már automatikusan is képesek megtippelni, milyen mozgást is végzünk. A paletta sokszínű, nem ritkák a 15 edzésformával is elbíró karórák, mint amilyen például a Huawei új terméke, a Watch GT 2 is.

Karórától függően, 190 -féle adattal a birtokukban sokkal professzionálisabb utasításokat tudnak adni – akár edzés közben is – , mint egy személyi edző, mivel 0-24-ben mellettünk, pontosabban rajtunk vannak. Nem mindegy, hogy aerob vagy anaerob mozgást végzünk e, hogy a tüdőkapacitásunk nő, vagy a testzsírunk csökken. Figyelik az alvási ciklusainkat, a mély alvással töltött időnket, pulzusunkat. Az újabb készülékek a stressz-szintünket, illetve az edzéseink utáni felépüléshez szükséges időt, sőt, újabban már figyelmeztetnek a lassú szívverésre és a szívbénulás jeleire is.

Persze mindig van hova fejlődni, de a tendencia jól mutatja, hogy szükség van ezekre az eszközökre, feszültségmentessé teszik edzéseinket, jó tanácsokkal látnak el, hosszútávon pedig talán életeket is menthetnek.