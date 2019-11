Nadal meccslabdáról fordított Medvegyev ellen

Óriási mérkőzést vívott, és végül meccslabdáról fordítva győzött világelső Rafael Nadal az orosz Danyiil Medvegyev ellen a Londonban zajló férfi tenisz ATP-világbajnokságon, így megőrizte esélyét arra, hogy pályafutása során először megnyerje a sorozatot.

A spanyol klasszis a döntő szettben borzalmasan kezdett, Medvegyev 4:0-ra és 5:1-re is vezetett, sőt 5:2-nél meccslabdához is jutott. Nadal innen állt fel, és mentette a játszmát rövidítésre, amelyben 3-4 után sorozatban négy pontot is megcsinált, és győzött.

A 33 éves teniszező pénteken Sztefanosz Cicipasz ellen harcolhatja ki az elődöntőbe jutást.

Andre Agassi-csoport, 2. forduló Rafael Nadal (spanyol, 1.) – Danyiil Medvegyev (orosz, 4.) 6:7 (3-7), 6:3, 7:6 (7-4).

Kiemelt fotó: Adrian DENNIS / AFP