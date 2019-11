A mentősök segítségével lett dobogós élete első rali-Eb-futamán Vogel Adrienn

Az FIA ERC Ladies Cup történetének első magyar pontszerzőjeként zárta a hétvégi Rally Hungaryt Vogel Adrienn és navigátora, Notheisz Ivett.

A Roger Racing Team női párosa egy R2-es Ford Fiestával vett részt a 2019-es rali-Eb évadzáró nyíregyházi fordulóján, és az extrém időjárási körülmények (tengelyig érő víz és sár, valamint szakadó eső) közepette végig koncentráltan haladva úgy teljesítette az összesen 13 gyorsaságit, hogy a végén dobogóra állhatott.

Vogel az Európa-bajnokság női értékelésében elért második helyezését megköszönte a mentősöknek is, akik kitolták autóját az árokból.

Nagyon kemény volt az egész hétvége, főleg a vége. Az utolsó gyorsaságin, fent a hegyen életveszélyes körülmények voltak. Az egyik egysávos szakaszon nem is láttuk, merre kell menni, akkora volt a köd. Egy picit a szélére mentünk, a sár behúzott az árokba, a navigátorom nem tudott kiszállni a sár miatt. Dudáltunk, az ott lévő mentősök toltak ki minket, úgyhogy a második helyünk őket is illeti, nagyon köszönjük nekik a segítséget! Elégedett vagyok azzal, hogy célba értünk, és elnézve az útviszonyokat, nem is a helyezéseket kell nézni, hanem azt, hogy ki tudta végigcsinálni azután, hogy az első napon a száz autóból 42 kiesett