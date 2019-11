Durván kiosztotta a volt világelsőt az edzője a világbajnokságon

A korábbi világelső teniszezőnő, Simona Halep meglepően simán kikapott Karolina Pliskovától a tenisz-világbajnokságon.

A sencseni negyeddöntőben a cseh játékos az első szettben átgázolt a román játékoson, majd 2:2 után nem nyert játékot a román teniszezőnő. Jött a döntő játszma, amit újra jól kezdett Halep, de Pliskova átvette újra a vezetést 3:2-re, amikor megelégelte a dolgot a román edzője, Darren Cahill. A szünetet kihasználva Halephez sétált és jól hallhatóan közölte vele, hogy szégyenletes a hozzáállása.

– hallható a felvételen.

For anyone that missed it. Here is Darren Cahill calling Simona Halep a disgrace. (Via Paul Grogan) pic.twitter.com/l7RwNBFM3x

— Paps (@DatGoneIt77) November 1, 2019