A 15 éves teniszező lábai előtt hever a világ első tornagyőzelme után

Az amerikai Cori Gauff nyerte a linzi, 250 ezer dollár összdíjazású, keménypályás női tenisztornát, a döntőben változatos csata után jobbnak bizonyult a lett Jelena Ostapenkónál.

A 15 éves játékos szerencsés vesztesként került a selejtezőből a főtáblára.

Gauff, aki az idei wimbledoni Grand Slam-versenyen elért nyolcaddöntőjével robbant be a nemzetközi mezőnybe, 1 óra 40 perc alatt verte a Roland Garros 2017-es bajnokát.

Ez tényleg őrület, szerencsés vesztes voltam, most meg bajnok. Apukám azt mondta, hogy ugyanazon a tornán nem fogok kikapni kétszer. Biztos vagyok abban, hogy nem gondolta, meg is nyerem az egészet, de végül is igaza volt