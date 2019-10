Valami van a levegőben: újabb világcsúcs a maratoni távon

A kenyai Brigid Kosgei 2:14:04 óra alatt teljesítette a vasárnapi chicagói maratont, ezzel megdöntötte a klasszikus táv 2003-as női világcsúcsát. A 25 éves sportoló 1:21 perccel javította meg a brit Paula Radcliffe 2003. április 13-án felállított rekordját, női versenyző soha ilyen gyorsan nem teljesítette még a 42,195 kilométeres távot.

Kosgeit férfi iramfutók segítették az észak-amerikai metropoliszban, ahol közel hét perccel előzte meg a másodikként célba érkező etióp Ababel Yeshanehet (2:20:51).

A kenyai hosszútávfutó az első öt kilométeren fantasztikus tempót diktált, 15:28 perc alatt teljesítette a táv első részét, ha végig ilyen tempóval haladt volna, 2:10 óra körüli idővel ért volna célba.

A folytatásban lassult Kosgei tempója, féltávnál 1:06:59-es idővel haladt át, és bár a második 21 kilométerre lassult, így is fantasztikus idővel diadalmaskodott, megismételve tavalyi chicagói elsőségét.

WORLD RECORD: Brigid Kosgei sets the new world record in the marathon at the 2019 @BankofAmerica #ChicagoMarathon! pic.twitter.com/lakum2XoET

— Chicago Marathon (@ChiMarathon) 2019. október 13.