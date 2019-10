Nem vicc, Tyson Fury tényleg pankrátorkodni fog

A nehézsúlyú ökölvívás korábbi világbajnoka, a Vlagyimir Klicskót is legyőző Tyson Fury egy ideje Amerikában tengeti a mindennapjait, az utóbbi egy hétben pedig kétszer is pankrátoreseményen bukkant fel, egyszer már a ringbe is beszállt. Mindezek fényében nem meglepő, hogy

a 31 éves brit október 31-én egy szaúd-arábiai pankrátorgálán csap majd össze Braun Strowmannal.

A civilben Adam Scherr névre hallgató Strowman üzent is Furynak, azt mondta, jobb, ha összekapja magát, ha már átmegy az ő világába, ott ugyanis nem viselnek kesztyűt, nem úgy, mint az ökölvívók. És amúgy is ki fog derülni, hogy Strowman a király.

Tyson Fury két eddigi felbukkanása alapján egyébként tökéletes alapanyag, hogy a pankrációban folytassa majd idővel, pont az a karakter, aki óriási show-t tud csapni.