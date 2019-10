Magyar pólósé lett az első Bajnokok Ligája-forduló legszebb gólja

A vízilabda Bajnokok Ligája első fordulójában rendkívül magabiztos játékkal nyert 15-12-re a címvédő Ferencváros a Hannover ellen.

BL-címvédőhöz méltón kezdtek a ferencvárosi pólósok A komoly erőt képviselő hannoveri csapatnak az első negyed után esélyt sem adtak.

Az európai szövetség (LEN) összegyűjtötte a forduló legszebb góljait és a gyűjtemény ékessége, a legszebbnek kikiáltott találat is ezen a Fradi-sikeren történt: az olimpiai bajnok Varga Dénes nyert. Az elsőre nem túl látványosnak tűnő gólhoz érdemes tudni, hogy jobbkezes, ennek ellenére ballal is nagyon elegánsan fejezte be az akciót.

;

Varga mellett egyébként negyedik helyen befért a Szolnoki Dózsa légiósa, Dorde Lazic emelése is, aki szinte a víz alól ejtette a labdát a kapuba.

Kiemelt kép: fradi.hu