Két másodpercen múlt, hogy megdőljön a maratoni rekord

Az etióp Kenenisa Bekele nyerte vasárnap a Berlin Marathont. A háromszoros olimpiai és ötszörös világbajnok atléta 2:01:41 alatt teljesítette a távot,

ami csak két másodperccel marad el Eliud Kipchoge világcsúcsától.

„Nagyon sajnálom, nem volt szerencsém. De úgy érzem, meg tudom csinálni. Nem adom fel” – mondta a célban a 37 éves futó, aki 30 kilométer után nagyon visszaesett, de aztán óriásit sprintelt a hajrában.

In the greatest comeback in marathon running history, Kenenisa Bekele went from busted at 30km, to missing the world record by 2seconds. #BerlinMarathon #marathon #running pic.twitter.com/YhJBxacsUN

