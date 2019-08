Az érdi kézilabdacsapat is a Mészáros Lőrinc-féle 2Rule mezekbe öltözik

A következő csapat, amelyik a 2Rule termékeiben kezdi az idei szezont, nem más, mint az Érd NBI-es kézilabdacsapata

– jelentette közösségi oldalán a Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó cég.

Mint írták:

A 2Rule segített abban, hogy az érdi csapat mezeinek megjelenését, a környéken fellelhető virágok mintájára tervezzék meg, kifejezetten a női kézilabdacsapat számára. A csapat nagyon büszkén és boldogan viseli a 2Rule mezeit.

A hírről elsőként az Mfor.hu számolt be. A portál hozzátette, hogy a 2rule annak ellenére, hogy tavaly – az első teljes működési éve veszteséggel zárt –, egyre több sportág felé nyit: a vívóvilágbajnokságra is ők szállították a válogatott sportruházatát, emellett kosárlabda-, kézilabda- és röplabda-csapatokat is öltöztetnek már.

Kiemelt kép: 2Rule logó az Intersport és a 2Rule magyar márkát gyártó Magyar Sportmárka Zrt. kereskedelmi együttműködésének bejelentése napján a budaörsi Intersport áruházban 2019. június 20-án. (MTI/Mónus Márton)