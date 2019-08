Nemrég kezdett futni, 91 évesen világcsúcsot döntött

Nagy napja volt a 91 éves Diane Hoffmannak a New England Open & Masters bajnokságon a hétvégén:

Diane Hoffman 90 éves volt, amikor elkezdett futóversenyeken indulni, a Boston Globe-nak tavaly azt mondta, a futást igazán sosem érezte magáénak.

– mondta a Globe-nak a 42 éve teniszező Hoffman.

🚨🌎Meet update: Diane Hofffman, 91, breaks the 🌎 WORLD RECORD in the 400m dash for women’s 90-95 age group! Diane split a 2:44.25, to beat the existing WR of 2:46.56…and she’s not done yet! pic.twitter.com/fzSyRvNSYQ

