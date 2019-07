Három órán át fűrészelték egymás idegeit, végül Fucsovics bánta

Tenisz: Balázs Attila 66 helyet javítva robbant be a világelitbe

Az ötödik helyen kiemelt Fucsovics Márton búcsúzott az első fordulóban a kitzbüheli salakpályás férfi tenisztornán, miután kedden két szettben kikapott attól a spanyol Albert Ramos-Vinolastól.

Az első szettben egy-egy bréket láthatott a közönség, ezt leszámítva azonban mindketten stabilan szerváltak és hozták az adogatásukat. A rövidítésben Fucsovics 1-3-ról 5-3-ra fordított, 6-6-nál utolérte a spanyol ellenfele, végül mégis behúzta a gémet a magyar teniszező.

Folytatásban viszont kétszer is elvesztette az adogatását Fucsovics, így 1:5-nél a szettben maradásért kellett szerválnia. Még innen is visszakapaszkodott, sőt békelte Ramos-Vinolast, 4:5-nél pedig már az egyenlítéséért fogadhatott. Négy bréklabdája is volt, a spanyol végül ötödik játszmalabdáját értékesítve kiegyenlített.

A döntő szett is szoros küzdelmet hozott, 3:3-ig mindenki hozta az adogatását, ekkor azonban Ramos-Vinolas elvette Fucsovicsét, majd 5:3-ra elhúzott. A magyar játékosnak még sikerült szépítenie, de 5:5-ig már nem jutott, 3 óra és 13 perc után kiesett a magyar játékos.

Kitzbüheli tenisztorna, 1. forduló (a 16 közé jutásért): Ramos-Vinolas (spanyol) – Fucsovics (5.) 6:7 (6-8), 6:4, 6:4

Ruud (norvég)-Carreno Busta (spanyol, 8.) 6:1, 3:6, 6:1

Ofner (osztrák)-Miedler (osztrák) 7:6 (7-1), 7:6 (7-5)

Andujar (spanyol)-Mayer (argentin, 6.) 3:6, 6:3, 6:2

Munar (spanyol)-Fabbiano (olasz) 7:6 (9-7), 1:6, 6:1

Kovalik (szlovák) – Garcia-López (spanyol) 6:7 (1-7), 6:2, 6:3

Kohlschreiber (német)-Gasquet (francia) 6:3, 6:2

