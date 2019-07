Félbeszakadt a Tour-szakasz, sírva adta fel az egyik bringás

Elég drámaira sikerült a 2019-es Tour de France 19., hegyi szakasza, amit a Saint-Jean-de-Maurienne és Tignes közötti 126,5 kilométeres távon rendeztek. Egan Bernal nyert, így átvette a vezetést az összetettben, fél perc körül lesz az előnye Julian Alaphilippe előtt.

Az etap során sérülése miatt feladni kényszerült a versenyt az akkor ötödik helyen álló Thibaut Pinot. A 29 éves francia az utolsó kilométereit már sírva tekerte le.

😢 It’s over for Thibaut Pinot who suffers too much. Extremely sad.

😢 C’est fini pour @ThibautPinot qui souffre trop pour continuer. Un moment très difficile pour lui et son équipe.#TDF2019 pic.twitter.com/qr7Bab0iPk

