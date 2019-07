Az úszóvilág legnagyobb visszatérésére készül az olimpiai bajnok

A jövő héten visszatér 14 hónapos eltiltása után Ryan Lochte. A hatszoros olimpiai bajnok úszó, aki augusztus 3-án lesz 35 éves. Ebben a korban az úszók nemhogy versenyezni ritkán szoktak, visszatérni végképp nem. Az „aggkorú” fehér hollók egyike pont Cseh László, aki bő egy évvel fiatalabb Lochte-nál, de a jelenleg is zajló vizes világbajnokság már azt bizonyítja, sajnos kezd belefáradni abba, hogy 2002 óta Európa-, és a világ élvonalába tartozik – 17 éve halmozza az érmeket, ami emberfeletti teljesítmény.

A 100 méteres pillangó pénteki selejtezői után – Milák 2., Cseh 7. idővel jutott be az elődöntőbe – azt nyilatkozta:

hiányzik valami az úszásomból, korábban kevesebb energia befektetésével voltam képes ilyen teljesítményre.

A két úszó éveken át rivalizált egymással 200 és 400 vegyesen. Miután Michael Phelps – aki 23-szoros olimpiai bajnok, egy évvel fiatalabb Lochte-nál, de már két éve abbahagyta – elengedte a vegyest, a ma már 39-szeres világbajnok Lochte vette át a helyét. Cseh a vele folytatott reménytelen harc, örök második hely miatt tért át inkább pillangóra, ahol aztán világbajnoki címet nyert 2015-ben.

Cseh Laci hatalmas király, leborulunk előtte! Tíz év után újra csúcsra érni keveseknek, csak a legeslegnagyobbaknak adatik meg. Megpróbáljuk érzékeltetni, mi áll mögötte.

Igaz az is, miközben Cseh Lászlóról soha fel sem merült, hogy doppingolna, a 34 éves Lochte-nak doppingvétség – intravénás infúzió használata – miatt kellett kihagynia ezt a több mint egy évet. Ezalatt inkább páváskodott, az amerikai „Dancing with the stars” (A Szombat esti láz magyar megfelelője) műsorban lépett fel és különböző balhékban vett részt.

Lochte-t tavaly júliusban tiltották el. A büntetése mostanság járt le, ezért jelenthette be: ismét benevez a jövő szerdán kezdődő amerikai bajnokságra. Kíváncsian várjuk, mire lesz képes.

(Kiemelt képen Ryan Lochte tavaly szeptemberben Las Vegasban a „Dancing with the Stars” műsorban Fotó: Ethan Miller/Getty Images for Cirque du Soleil/AFP)