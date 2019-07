Gerincsérv: ne hagyd abba a sportot

A folyamatos gerinc-, hátfájdalom elég kellemetlen a hétköznapi életben. Képes úgy rátelepedni az ember mindennapjaira, hogy valóban az élettől is elmegy a kedv. Pedig gerincsérv esetén nem kell rögtön műtétre gondolni, és óvni magunkat minden megerőltető sporttól, de érdemes átalakítani a mozgás mennyiségét és minőségét.

A foci a haverokkal nyilván nem a legjobb megoldás, de a futás helyett is javallott a kerékpár, vagy a kímélőbb úszás. A,mi a legfontosabb, az a gyógytorna.

Íme hat tipp Dr. Pető Erika gerincterapeutától arra, mit tegyünk és mit ne tegyünk gerincsérv, vagy annak jelei esetén.

1, Ne kapdossuk be a a különböző fájdalomcsillapító tablettákat kontrollálatlanul

A legegyszerűbb megoldás, mégis az egyik legrosszabb amit tehetünk. A problémát nem oldjuk meg csak rövid időre, ami persze fontos mikor fájdalmaink vannak, de közben veszélynek tesszük ki a gyomrunk és még be is csapjuk a szervezetünket.

2, Ne ragasztassunk fel állandó jelleggel kinezio tapaszt

Sokan úgy használják mint ellenszert holott a tapasz nem gyógyít csak átmenetileg leveszi a terhelés egy részét a gerincről. A dolog visszájára is fordulhat, mert a tape alatt ellustul és elsorvad az izom ami a gerincet tartja. Ha lelkiismeretes szakemberhez fordulunk, úgy azt tapasztaljuk, csak egy-egy indokolt esetben ragaszt fel tapaszt. A tape otthoni, házi ragasztásától pedig mindenképp tartózkodjunk, hacsak nem vagyunk képzett fizioterapeuták!

3, Ne gondoljuk, hogy a masszázs hosszú távon megoldás a derék, hátfájás kezelésére

A legnagyobb tévhit, hogy egy jóleső masszázstól rendbe jön a krónikus hátfájdalom. A masszázs tényleg príma dolog, járjunk továbbra is, de ha az ok, amiért fáj, gerincsérv, azt nem tudja megszüntetni.

4, Ne hagyjuk abba a sportolást

Épp csak máshogy, vagy mást sportoljunk. A futást cseréljük úszásra, vagy kerékpározásra például. De a legjobb, ha gyógytornázni kezdesz minden nap! Akkor biztosan hamarosan újra fájdalommentesen lesz a futás.

5, Viszont minél előbb forduljunk szakemberhez

Sokan sokáig várnak azzal hogy szakemberhez forduljanak. Sokszor csak azért, mert nem tudják, hogy a panaszukra van megoldás. Nem mindegy az sem, honnan rehabilitálunk egy gerincsérvet. Lehetőleg még a fájdalom állandósulása előtt forduljunk fizioterapeutához, így még az is lehet, gyorsan elfelejthetjük a hát, derékfájást.

6, Rendszeresen foglalkozzunk magunkkal

Terapeutánktól valószínűleg kapunk házi feladatot, erősítő-nyújtó gyakorlatokat, amit minden nap csináljunk meg. Ezek hetente, kéthetente változó gyakorlatsorozatok, amiket a terapeuta mindig az aktuális állapothoz, fájdalomszinthez választ nekünk és gyakoroltat be velünk. Félbehagyni nem ér! Jelen esetben nem állja meg a helyét, hogy nem vész kárba az a mozgás amit a rehabilitáció alatt elkezdtünk, amennyiben azt félbehagyjuk. Végig kell csinálni a kívánt eredményig, sőt azon túl is mert hajlamunk lesz a derék, hátfájdalomra, kiújulhat az ok, így rendszeresen végezzünk