Wimbledoni bajnokkal erősödött Djokovic stábja

A wimbledoni teniszbajnokságon címvédésre készülő szerb Novak Djokovic a tornán 2001-ben győztes horvát Goran Ivanisevicet is felkérte, hogy csatlakozzon edzői stábjához, írja az MTI. A 32 éves világelső Facebook-oldalán jelentette be, hogy Ivanisevic segíteni fogja őt a wimbledoni torna ideje alatt, és hozzátette, reményei szerint az együttműködésük a jövőben is folytatódik majd.

Ivanisevic – aki 1992-ben, 1994-ben és 1998-ban is döntős volt Wimbledonban – a Djokovic felkészülését hosszú ideje irányító szlovák Marian Vajdával dolgozik majd közösen a londoni versenyen.

Djokovic az első fordulóban a német Philipp Kohlschreiberrel csap össze hétfő délután.

Nyitókép: Clive Brunskill/Getty Images