Megnyerte a Roland Garrost Babos Tímea, és történelmet írt

Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben két szettben legyőzte a kínai Tuan Jing-jinget és Cseng Szaj-szajt.

A második helyen kiemelt magyar, francia duó sorozatban harmadik Grand Slam-döntőjére készült, az előző kettőt azonban elvesztette.

A párosban kétszeres WTA-világbajnok soproni játékos könnyedén hozta az adogatását, ahogyan Tuan is, az első öt gémben csak bréklabdákat láthatott a közönség, a hatodikban viszont már bréket is: Babosék elvették Tuan szerváját, és 4:2-re elhúztak. Hamarosan Cseng is elbizonytalanodott, ráadásul a magyar-francia duó egyre magabiztosabban ütött és 33 perc elteltével kihasználta első szettlabdáját.

A folytatásban Babosék sorozatban hatodik játékukat nyerve 2:0-ra vezettek, ám Mladenovic váratlanul elbukta az adogatását. Hamarosan újabb brék következett, majd Babos remek szervagémjével 4:1 állt az eredményjelzőn. Két labda következett az 5:1-ért de a kínaiak feljöttek 4:2-re, majd nemsokára 5:2 volt az állás. Cseng adogatásai után Babos kiszerválta.

A 26 éves Babos Tímea 22. tornagyőzelmét aratta párosban, ez a második Grand Slam-diadala, és ő az első magyar női játékos, aki a profik között két GS-címet nyert.

A magyar-francia páros a trófea mellé összesen 580 ezer eurót (186 millió forint) kapott sikeréért.

Gratulálok az ellenfélnek, Kikinek pedig köszönöm, hogy a partnere és a barátnője lehetek. Minden együtt töltött nap olyan, mintha döntőt játszanánk

– mondta Babos, majd magyarul is köszönetet mondott családjának és a kilátogató magyar szurkolóknak.

A győztes duó tagjai közül Mladenovic hétfőtől az első, Babos pedig a második lesz a páros WTA-világranglistán.

Végeredmény – Roland Garros, női páros, döntő Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.) – Tuan Jing-jing, Cseng Szaj-szaj (kínai) 6:2, 6:3

Kiemelt kép: Clive Brunskill/Getty Images