Az öltözőben halt meg az MTK kosárcsapatának edzője

Március 7-én, tragikus hirtelenséggel meghalt Radovan Vukovic, az MTK női kosárlabdacsapatának másodedzője, közölte a klub. A szerb szakember 50 éves volt, halála oka egyelőre nem ismert, az idegenkezűséget kizárták.

A Blikk azt írja, hogy tréningre készülődött az élvonalban szereplő csapat, Vukovic előtte a konditeremben edzett. Ezt követően találtak rá az öltözőben, az egyik játékos megkezdte az újraélesztést, majd kiérkeztek a mentők, de már nem tudták megmenteni a másodedző életét.

Az erősítő teremben edzett a tréning előtt, majd átment az öltözőjébe, itt talált rá egy kollégánk tíz perccel a kezdés előtt. Életerős, vidám férfi volt, sosem betegeskedett. Egyedül élt, mi voltunk a családja, itt érezte magát boldognak. A csapat nincs most olyan állapotban, hogy a kosárlabdára koncentrálhasson, így le is mondtuk a Győrrel lekötött felkészülési meccsünket

– nyilatkozta a Blikknek az MTK csapatkapitánya, a 145-szörös válogatott Nagy Dóra.

Radovan Vukovic Szabadkán kosarazott, majd ott is lett edző, az MTK-nál öt éve dolgozott, az utánpótlás mellett az első csapatnál másodedzőként, illetve az amatőröknél, mint vezetőedző. „A kosárlabdában (is) szokás, hogy amikor a külföldi vezetőedző távozik, akkor megy a segítője is, de Raso maradt, mert tovább akarta vinni utánpótláscsapatait, hűséges volt az MTK-hoz olyan helyzetben is, amelyben manapság nem szokás. Roppant elhivatott edzőként, élete volt a kosárlabda” – írta róla az MTK a közleményében.

Vukovic temetéséről később intézkednek.

