Három századmásodperc döntött a világbajnoki címről

A címvédő Wendy Holdener nyerte a pénteken rendezett női kombinációt a svédországi Aréban zajló alpesi világbajnokságon, írja az MTI. A svájci síző kifejezetten jó helyzetből várta a második, műlesikló futamot, mivel lesiklásban ötödik helyével ő érte el a legjobb időt a szlalomspecialisták közül, ráadásul hátránya kevesebb mint fél másodperc volt. Holdener legnagyobb ellenfele a hozzá hasonlóan a technikai számokban erős szlovák Petra Vlhova volt, aki bár a legjobb időt érte el műlesiklásban,

de három századdal elmaradt végül Holdenerrel szemben, így ezüstérmesként zárt.

AMAZING!

Wendy Holdener defends her combined world title by just 0.03 seconds #Are2019 pic.twitter.com/5pCgc1AS8P

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2019. február 8.