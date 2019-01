Megsérült a 17 éves teniszező, Sarapova egyből odament, hogy megvigasztalja

A korábbi világelső Marija Sarapova, ha nem is könnyedén, de bejutott a negyeddöntőbe a 750 ezer dollár (210 millió forint) összdíjazású sencseni keménypályás női tenisztornán. Az ötöszörös Grand Slam-győztes orosz a hazaiak 17 éves játékosa, Vang Hszin-jü ellen játszott, az első szettet pedig rövidítésben elveszítette. A kínai tindzser aztán megsérült, Sarapova ennek is köszönhetően 5-2-re vezetett a második játékrészben, amikor Hszin-jü feladta a meccset.

Amikor a kínai jelezte, hogy nem tudja folytatni, akkor Sarapova nagyon kedves dolgot tett. Átsétált ellenfele székéhez, mellé ült és azt mondta:

– mondta az orosz, aki aztán a kínai sérüléséről érdeklődött és amikor megtudta, hogy görcsöl a lába, azt mondta, az szívás. Majd arról faggatta, ivott-e eleget meccs közben és azt tanácsolta, hogy erre mindig figyeljen oda.

