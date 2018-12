Fejjel állt a jégbe a műkorcsolyázó, óriási a botrány, felrobbant az internet

Hihetetlen felvételt tettek közzé egy horvátországi műkorcsolya-versenyről. Az amerikai pár, Ashley Cain és Timothy LeDuc programja során az egyik emelésénél Cain tarkóját nagy erővel bevágta a jégbe.

Jól látható, hogy egy pillanatra el is veszíti az eszméletét, ám LeDuc felsegíti, a zene sem áll meg, a bírók sem lépnek közbe, folytatták tovább.

(A videót 3:21-től érdemes nézni.)

A Twitter azonnal felrobbant, sokan kiakadtak a bírókra, hogy nem avatkoztak be, pedig a szabályok szerint lehetőségük lett volna rá. Nem tették, és így veszélybe sodorták az egyik sportolót.

Please, figure skating referees, you have a job to do. Putting skaters in danger is not one of those jobs. #GoldenSpin

— Jackie Wong (@rockerskating) 2018. december 7.