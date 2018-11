Női kézi: egyelőre utolsók a lányok

Nem a norvégiai Möbelringen Kupán kell villantani, hanem az egy hét múlva kezdődő franciaországi Európa-bajnokságon.

A hiányzóktól (Hornyák Dóra, Szucsánszki Zita, Szekeres Klára, Kisfaludy Anett és Tomori Zsuzsanna) hátráltatott magyar női kézilabda-válogatott Norvégiában, a rendkívül erős négy csapatot (Norvégia, Dánia, Franciaország) felvonultató Möbelringen Kupán készül fel a a november 29-december 16. között megrendezésre kerülő franciaországi Európa-bajnokságra.

Csütörtök este mindjárt az Eb-címvédő házigazda ellen mutatkozott be Kim Rasmussen csapata, de Norvégia túl nagy falatnak bizonyult. Nem is annyira a védekezéssel, mint inkább a támadással voltak gondok, mivel az első félidőben mindössze hat gólt sikerült szerezni, akcióból például alig-alig tudtak betalálni a magyarok. A második félidőben már összeszedettebben játszottunk, de a négy magyarországi légióssal felálló északiak 25-19 arányban érvényesítették tudásfölényüket.

Mivel a világbajnok gall válogatott 22-20-ra legyőzte Dániát, így Magyarország egyelőre az utolsó helyről várhatja a szombat 17 órakor kezdődő rangadót Franciaország ellen.

Ugyanakkor nyilván nem a Möbelringen Kupa helyezés a lényeg. Rasmussen kapitány is azt nyilatkozta a meccs után: „A mai mérkőzés is felhívta a figyelmünket arra, miben kell előrelépnünk, ezért is vagyunk itt a Möbelringen Kupán”.

A franciaországi Európa-bajnokság jövő csütörtökön kezdődik, a magyar csapat a C csoportban, Montbéliard-ban sorrendben Hollandiával, Horvátországgal és Spanyolországgal találkozik.