Aki látott már ennél szebb szólógólt, az tegye fel a kezét

Csúnya gól nem lehet az, amelyet egészpályás szóló előz meg, ám ami a New York Rangers és a Montréal Canadiens mérkőzésén esett, arra szavak nincsenek. Még különlegesebbé teszi a találatot, hogy védő szerezte és győzelmet ért.

A Canadiens ugyan 1-0-ra és 3-1-re is vezetett a Madison Square Gardenben, a Rangers mindig vissza tudott kapaszkodni, így az utolsó perceket 3-3-ról várták a csapatok. Egy korongelhozatal után Neal Pionk vitte le a pakkot a kapu mögé, a lehető legjobb megoldást keresve, ám egyszer csak úgy döntött, egymaga oldja meg a dolgot.

Előbb egy fordulós csellel lerázta a rátámadó csatárt, majd az ellenfél harmadába érve egy bemozdulással járt túl az egyik védő eszén, hogy aztán kiszorított helyzetből is be tudjon törni a kapu elé, ahol Carey Price is tehetetlen volt. Tényleg csak a videójátékokban látni ilyen gólt. A találkozó ezzel a góllal el is dőlt, a Rangers végül 5-3-ra nyert.

Eredmények – NHL, alapszakasz Los Angeles Kings-Anaheim Ducks 4-1

St. Louis Blues-Carolina Hurricanes 4-1

Tampa Bay Lightning-Edmonton Oilers 5-2

Toronto Maple Leafs-Vegas Golden Knights 3-1

Columbus Blue Jackets-Dallas Stars 4-1

New York Rangers-Montreal Canadiens 5-3

Detroit Red Wings-Vancouver Canucks 3-2 – szétlövés után

Ottawa Senators-New Jersey Devils 7-3

San Jose Sharks-Minnesota Wild 4-3

Nyitókép: Sarah Stier/Getty Images