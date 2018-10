Tomori bekerült a bő keretbe, már csak egy kis csodára lenne szükség

Tomori Zsuzsanna is tagja a november végén kezdődő franciaországi Európa-bajnokságra készülő magyar női kézilabda-válogatott bő keretének, amelynek összetételét pénteken hozta nyilvánosságra Kim Rasmussen szövetségi kapitány.

Ha valami csoda folytán felépülne az Eb-ig, és bármiben, akár védekezésben tudna nekünk segíteni, akkor ne azon múljon a behívása, hogy benne van-e a bő keretben

– indokolta döntését a magyar szövetség honlapján a dán edző.

A bő keret 28 nevet tartalmaz. A torna rajtjára 16 játékos nevezhető, a csoportkörben, a középdöntő alatt, majd a döntő hétvégén egyaránt két cserére van lehetőség. Alapvetően a nyári és az őszi edzőtáborokban az A és B csapatban szereplők kaptak helyet a bő keretben. Olyanok, akik Rasmussen elmondása szerint egészségesek, elhivatottak, motiváltak, fizikailag és mentálisan is készen állnak az Európa-bajnokság sorozatterhelésére. A dán szakember a bő keretbe tapasztaltabb és fiatalabb játékosokat is jelölt, hogy megfelelő legyen az egyensúly, hiszen a rutinra és a fiatalok lendületére is szükség van.

Az Európa-bajnokság november 29-én kezdődik és december 16-áig tart, a magyar csapat Montbéliard-ban játssza a csoportmérkőzéseket, továbbjutás esetén pedig Nancyban lép pályára a középdöntőben.

A 28 fős Eb-keret kapusok: Bíró Blanka (Ferencváros), Horváth-Pásztor Bettina (Kisvárda), Janurik Kinga (Érd), Kiss Éva (Győr) jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (Ferencváros), Lukács Viktória (Ferencváros), Orbán Adrienn (Kisvárda) jobbátlövők: Kiss Nikolett (Érd), Klujber Katrin (Dunaújváros), Kovács Anna (Debrecen), Planéta Szimonetta (Chambray Touraine, francia) irányítók: Kovacsics Anikó (Ferencváros), Lakatos Rita (Byasen Trondheim, norvég), Pálos-Bognár Barbara (Budaörs), Szalai Babett (Dunaújváros), Tóth Gabriella (Érd) beállók: Elghaoui Asma (Siófok), Kisfaludy Anett (Érd), Mészáros Rea (Ferencváros), Szabó Laura (Érd), Tóvizi Petra (Debrecen) balátlövők: Háfra Noémi (Ferencváros), Hornyák Dóra (Ferencváros), Klivinyi Kinga (Ferencváros), Tomori Zsuzsanna (Győr) balszélsők: Kazai Anita (Dunaújváros), Puhalák Szidónia (Győr), Schatzl Nadine (Ferencváros) A magyar válogatott csoportmérkőzései:

december 1.: Magyarország-Hollandia 15.00

december 3.: Horvátország-Magyarország 18.00

december 5.: Magyarország-Spanyolország 21.00

