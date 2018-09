Nem kerül le az olimpia műsoráról a birkózás és a boksz

Mit tippelnek, hány éves Magyarország legidősebb aktív vívója?

A helyes válasz: 85!

Boros Péter 1950-ben, vagyis 68 éve tévedt be először az OSC Semmelweis utcai vívócsarnokába, úgyhogy érthető, ha ezen a helyszínen köszöntötték születésnapja alkalmából.

Az ünnepi eseményen megjelent Kulcsár Krisztián, aki korábban szintén sikeres vívópályafutást tudhat maga mögött, jelenleg pedig a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, és elárulta, a 2020-as, tokiói olimpiának már nem bolygatják meg a programját, vagyis maradnak azok a sportágak, amelyek Rióban is műsoron voltak.

“Semmi nincs biztonságban, de nyilvánvalóan vannak sportágak, amelyekkel kapcsolatban időnként fölmerül, lekerülhetnek az olimpia műsoráról.

Egy biztos, hogy Tokióig biztosan nem nyúlnak a programhoz, amelyet már elfogadtak. De a párizsi program is most van véglegesítés alatt. A korábban emlegetett birkózás és ökölvívás nincs veszélyben”– nyilatkozta a DIGI Sport híradójának Kulcsár, aki párbajtőrvívóként vb-t és Eb-t is nyert, az olimpián pedig ezüstérmes volt.

Jövőre Budapest rendezi majd a vívó-világbajnokságot,

és a hírek szerint jó esélye van arra, hogy a Hősök tere legyen a verseny egyik helyszíne.

“Ambiciózus tervek vannak, és azt tudom, hogy ez a kezdeményezés a kormány elé kerül, talán még most, szeptemberben” – mondta Kulcsár, úgyhogy még idén eldőlhet a kérdés.

A teljes nyilatkozatot itt nézheti meg: