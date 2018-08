Novak Djokovics az egyedüli férfi, aki megcsinálta a Golden Masterst

A szerb az első férfi teniszező, aki mind a kilenc Masters-versenyt megnyerte. Ezúttal Cincinnatiban, a döntőben Roger Federert legyőzve.

A Grand Slamről, a négy nagy verseny – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open – megnyeréséről szinte minden sportszerető hallott már, mert ha nem is sokan, de nők, férfiak is megcsinálták már ezt a bravúrt. Az aktív teniszezők közül Roger Federer, Noval Djokovic és Rafael Nadal is kipipálta ezt – igaz, egyikük sem egy éven belül, azaz nem klasszikus Grand Slamet értek el, mint például Serena Williams, vagy a régiek közül Steffi Graf, netán Rod Laver.

A Golden Mastersről viszont azért hallottunk keveset, mert a tenisztörténelemben még soha egy férfi sem nyerte meg mind a kilenc Masters-versenyt (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Róma, Kanada, Cincinnati, Sanghaj, Párizs).

Azzal, hogy Novak Djokovics közös történetük 46. mérkőzésén vasárnap este a Cincinnati döntőben legyőzte Roger Federert, és az egyetlen hiányzó Masters-trófeáját is begyűjtötte, megcsinálta ezt a bravúrt, és ezért írt sporttörténelmet.

A szerb pályafutása 31. ATP 1000-s tornagyőzelmét a vártnál simábban 6:4, 6:4 arányban húzta be és immár 24-22-re vezet a Federer elleni külön versenyében.

A női döntőben a világelső román Simona Halepnek ugyan meccslabdája is volt a holland Kiki Bertens ellen, de nem tudott élni a lehetőséggel. A 26 éves holland pályafutása hatodik trófeáját szerezte meg.