Ljubomir Vranjes: Vállalom a felelősséget

2012 óta először történt meg az, hogy a Telekom Veszprém nem jut be a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé. A magyar együttes a nyolcaddöntő első meccsén hét gólos vereséget szenvedett a Skjerntől Dániában. A visszavágón, Veszprémben hiába lett meg végül a győzelem, a továbbjutásra reális esély nem volt.

A meccs után a Sport TV a csapatkapitány Schuch Timuzsint szólaltatta meg először, aki rendkívül csalódottan nyilatkozott a kiesést követően.

Utána a láthatóan bosszús vezetőedző, Ljubomir Vranjes következett, aki nem is kertelt, hogy érzi magát.

Iszonyatosan mérges vagyok, de nem ez, hanem az első meccs miatt. Akkor is így lenne, ha most továbbmentünk volna. Értelemszerűen nagy nyomás volt rajtunk, hogy ledolgozzuk a hátrányt, és még jól is kezdtünk, aztán valami megváltozott. Egy idő után már kockáztatunk kellett, de nem jött be, sok-sok könnyű, elkerülhető hibát vétettünk. A szurkolóknak csak annyit tudok mondani, hogy vállalom a felelősséget a kiesésért