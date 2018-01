A rasszistának ítélt logó végleg eltűnik Clevelandből

A Cleveland Indians baseballcsapat 2019-től teljesen új logót használ majd, írja a New York Times. A jelenleg használatban lévőt ugyanis rasszistának vélték Amerikában, így a Wahoo törzsfőnök névre keresztelt figura idén látható utoljára az MLB-ben.

A probléma nem új keletű: az 1948-ban bemutatott logót évtizedek óta vádolják rasszizmussal, mivel sokan karikatúrának találják, ami sértő az őslakosokra nézve.

Az elmúlt években több középiskolai és egyetemi sportcsapat is lecserélte indián utalású elnevezését, ahogyan az Indians is. Egyedül a Washington Redskins NFL-csapat továbbra is kitart az elnevezése mellett.

Fotó: Jason Miller/Getty Images