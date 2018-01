James bejelentkezett az év gólpasszára – videó

A legnagyobb zsenik sajátja, hogy azokban a helyzetekben is meglátják a lehetőséget a pályán, amikor a többiek már azon sopánkodnának, hogy mit is csináljanak.

Napjaink talán legjobb kosarasa, a Cleveland Cavaliersben játszó LeBron James az Orlando Magic ellen olyan passzal lepte meg csapattársát, Dwyane Wade-et, hogy még az átadás címzettje is meglepődött, hogy nála kötött ki a labda.

James a büntetővonal környékéről húzta vissza a labdát maga mögé, amely elpattant Aaron Gordon lábai között, és tökéletes helyzetben találta Wade-et, aki élete egyik legkönnyebb kosarát szerezte.

Itt a kosár egy másik kameraállásból:

Ezen a felvételen pedig Wade arcát érdemes figyelni:

D-Wade’s face when he sees the pass LeBron just pulled off >>>>>>>> pic.twitter.com/OEhU6eP5dh

— ESPN (@espn) 2018. január 19.