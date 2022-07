Gyarmati Andrea: 206 centis óriás cáfolt meg egy matematikai alaptételt

A Gauss-görbe vége után is van élet.

Persze, hogy ott voltam a vizes vébé lelátóján.

Persze, hogy szívem szerint versenyeztem volna odalent a vízben.

Persze, hogy drukkoltam, és hatalmas megtiszteltetésnek éreztem, hogy a múlt kövületeként részt vehettem eredményhirdetésen;

bár be kell vallanom, évtizedekkel ezelőtt, amikor még én kaptam az érmeket és a csokrokat, rendre fogalmam sem volt, ki is az aktuális átadó.

Az uszoda gyönyörű, a víz gyors, parádésak a versenyek, Milák Kristóf egyenesen lenyűgöző; idővel az ő neve is felkerül majd mindazok közé, akikre márványtábla emlékeztet a Hajósban és a Komiban.

Természetesen nemcsak az úszóknak szorítottam, hanem a vízilabdázóknak is. A lányok csodás döntőt játszottak, a fiúknak viszont most nem jött össze. Utóbbiakat nézve jutott eszembe barátom, az olimpiai bajnok Szívós Pisti, aki sajnos már nem ülhet a lelátón. (Pisti édesapja és fia is vízilabdázó, előbbi szintén olimpiai bajnok, édesapámmal játszott együtt, utóbbi, Marci pedig világbajnok, ő meg a fiammal, Mócival játszott együtt.)

Szívós Pisti hat centivel két méter fölé nőtt, és szellemileg sem maradt kicsi: fogorvosi diplomát szerzett.

Hadd elevenítek fel egy sztorit az egyetemi időszakából.

Első évében, biológia gyakorlaton az előadó a normális eloszlási görbéről, az úgynevezett Gauss-görbéről beszélt.

A Gauss-görbe gyakran előkerül statisztikákban, harangalakú, azt mutatja, hogy egy adott jelenségben a többség átlagos, és ahogy távolodunk ettől az átlagtól, úgy lesz egyre kevesebb egyed; a lényeg, hogy a természetben rengeteg Gauss szerinti eloszlás található.

Minderre bizonyos Carl Friedrich Gauss német matematikus, természettudós, csillagász jött rá, akit az utókor „a matematika fejedelme” névvel illet.

Szóval Pistiéknél a biológia gyakorlatvezető a normális eloszlást magyarázta.

Pisti valahol középtájt ült, lelkesen jegyzetelt.

Hadd jegyzem meg, hogy Pisti ülőmagassága teljesen átlagos volt, ám ha felállt, hosszú lábai mindenki fölé emelték.

Az előadó, hogy szemléltesse a tananyagot, így szólt:

„Álljon fel, aki legföljebb 160 centiméter magas!”

Felálltak az érintettek.

„Álljon fel, akinek a magassága 160 és 170 centiméter közé esik!”

Ez a lényegesen népesebb csapat is felkászálódott.

„Most az álljon fel, akinek a magassága 170 és 180 centiméter közé esik!”

Ez is jelentős létszám.

„És most álljanak fel, akik magassága 180 és 190 centiméter közé esik!”

Kisebb csapat, rajzolódott a harangvég.

„S végül álljon fel, akinek a magassága 190 és 200 centiméter közé esik!” – zárta a sort a tanár.

Nem állt fel senki.

A biztonság kedvéért az oktató rákérdezett:

„Esetleg valaki két méter felett?”

Pisti felnyújtotta a kezét.

„Ó! Álljon csak fel, fiam!”

Pisti a maga komótos módján emelkedett, emelkedett, egyre emelkedett.

Az oktató összecsapta a kezét, és így kiáltott fel:

„Jézusom! Maga kilóg a Gauss-görbéből!”

Aznap délután már az egész uszoda ezt a sztorit mesélte, és azóta is rendre előkerül, ha Pistit emlegetjük.

Pisti utóbb nem csupán a testmagassága okán lett a Gauss-görbe szélsőértéke, hanem sportolóként, sportvezetőként és emberként is.

Mondta a minapi vizes vébé műsorvezetője, hogy a régi nagyok közül mily sokan ülnek a lelátón. Pistinek is ott lett volna a helye.

Kiemelt kép: Szívós István mond beszédet az id. Szívós István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó nevét felvett szigligeti kikötő névadó ünnepségén, édesapja emlékművénél 2012. szeptember 28-án.