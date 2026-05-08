Kivágott egy fát a kertjében, százezrekre büntethetik az érdi férfit

Eljárást indított az érdi önkormányzat az egyik helyi utcában magántelken történt önkényes és szabálytalan fakivágás ügyében, közölték a Facebookon.

Ennek oka, hogy a hatályban lévő új „farendelet” szerint nemcsak közterületen, hanem magántelkeken is védik a fás szárú növényeket.

A posztban kitérnek rá: az aszály, a pusztító nyári melegek, a klímaváltozás káros hatásait figyelembe véve fontos, hogy az oxigént termelő, szén-dioxidot megkötő, árnyékot vető, a forróságot ellensúlyozó, évtizedek alatt magasra nőtt fákat – amennyiben nem veszélyesek, nem betegek – védeni kell.

„Önkormányzatunk, a Polgármesteri Hivatal hétfőn lakossági bejelentést kapott, amely szerint indult: jelezték, hogy egy magántelekről kivágtak egy nagy, egészséges fát. A környezetvédelmi hatósági osztály másnap reggel helyszíni ellenőrzést tartott. A tulajdonossal történt egyeztetés során kiderült, nem kért engedélyt a kivágásra, mert állítása szerint nem tudta, hogy erre szükség lett volna” – fogalmaztak.

Az önkormányzat jegyzőkönyvet vett fel, és hivatalosan is megindította az eljárást. Közölték: a bírság több százezer forint is lehet.

A hivatal szerint a mostani ügy figyelemfelhívás is: aki fát szeretne kivágni magánterületen, előtte mindenképpen tájékozódjon a szabályokról, és kérjen engedélyt a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi hatósági osztályán.