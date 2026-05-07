„A nyolcadik emeleten egy galambtetem hever a párkányon” – ablakot sem mernek már nyitni a székesfehérvári társasházban

Galambürülékek keserítik meg egy székesfehérvári lakóközösség életét, írja a feol.hu.

A lap cikke szerint évek óta visszatérően nagy mennyiségű galambürülék borítja az egyik Bátky Zsigmond utcai társasház ablakpárkányait. A lakók elviselhetetlennek tartják a helyzetet.

Egy édesanya a lapnak azt nyilatkozta,

a nyolcadik emeleten egy galambtetem is hever a párkányon, napok vagy inkább hetek óta. Mondanom sem kell, milyen szagot áraszt. De ezt sem takarítja el senki, csakúgy, mint a legnagyobb problémát jelentő madárürüléket sem, amihez mi lakók, nem férünk hozzá, nem tudjuk letakarítani.

Hozzátette: „a lépcsőházi ablakok párkányain összegyűlt vastag ürülékréteg folyamatosan porzik, és hullik lefelé, ezért nem merek ablakot nyitni, hogy szellőztessek a lakásban, hiszen mindezt behordja a szél. Ráadásul én asztmás vagyok, most csukott ablakokkal és folyamatosan működő légtisztítóval élünk, de ez így egyszerűen nem állapot”.

Állítólag többször kértek már segítséget a ház közös képviselőjétől is, de mindig csak ígéreteket kaptak.