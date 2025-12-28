Többet kell ennie a kutyának a téli hidegben?

A téli időszakban gyakran előkerül a kérdés: szüksége van-e a kutyáknak több kalóriára a hideg miatt? Erre kereste a választ új cikkében a welovedogz.hu.

Mint írták, jogos a felvetés, hogy táplálóbb, energiadúsabb étekkel biztosítsunk „fűtőanyagot” az állat számára, hiszen a hideg elleni védekezéshez a szervezet több kalóriát használ el – ám ez nagyban függ attól, hol és miként él az eb. Lényeges, hogy a bevitt plusz kalóriáknak nem szabad meglátszódniuk a kutya testsúlyán.

Kitérnek rá: a súlyfelesleg minden esetben káros, és kedvencednek nincs szüksége erre a rétegre a hőszigeteléshez. Csak annyi eledelt kell kapnia, ami fedezi a tényleges napi szükségletét. Egy benti, átlagos aktivitású négylábú esetében többnyire nem is szükséges megváltoztatni az etetési szokásokat, hiszen az állat a jó meleg lakásban van, a séták pedig nem olyan intenzívek, hogy indokolná az extra falatokat.

A kinti vagy kinti-benti tartású, nagyon aktív, vagy eleve vékony ebek esetében indokolt lehet az étrend módosítása a hideg időszakban. Ezt azonban kizárólag az állatorvos döntheti el, aki javaslatot is fog tenni, mikor és mit kapjon a kutya, hogy fedezze a szükségleteit.

A cikkben megjegyzik, a túlsúly nemcsak az ízületeknek, de a szívnek, így a keringés számára is megterhelő, ahogy valamennyi szervet és belső folyamatot negatívan befolyásolhat, valamint megnövelheti számos betegség, többek között a cukorbaj, valamint a daganatos elváltozások megjelenésének valószínűségét is.