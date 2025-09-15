Kigyulladt a töltőkábel egy pécsi családi házban – mire érdemes odafigyelni?

A múlt hét egyik éjjelén riasztották a pécsi hivatásos tűzoltókat, mert kigyulladt egy töltőkábel egy családi ház egyik szobájában, Pécsett, számolt be az esetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebookon.

Mint írták, a konnektorba csatlakoztatott eszköz vezetéke égett, a tulajdonos eloltotta, tűzoltói beavatkozásra így nem volt szükség. A tűzeset során ugyan károsodott a konnektor közvetlen környezete: megégett a szobában lévő éjjeliszekrény, ágy és ágynemű, illetve a falak is kormozódtak, de ennél nagyobb baj is lehetett volna.

Ami elektromos, az kigyulladhat. Murphy törvénye szerint pedig, ami kigyulladhat, az előbb-utóbb ki is fog gyulladni

– fogalmazta.

Az esettel kapcsolatban ezért azt is összeszedték, mire érdemes odafigyelni az elektromos eszközök használata során.

Bojler: alattomos egy jószág, akár gázos, akár villanyos, tüzet okozhat. A rendszeres ellenőrzés és a vízkőmentesítés a megelőzés kulcsa.

Mosógép: sok áram + fűtőszál + motor + mozgó + súrlódó alkatrészek –> ugye szerinted sem hangzik jól ez a kombináció, főleg egy öreg gép esetén? Tipp: akkor moss, amikor otthon vagy, így észreveszed, ha valami nem stimmel.

Hajszárító: mondjuk ez mázlis olyan szempontból, hogy általában a kezedben van, amikor beüt a krach. Ha még pont nem füstöl vagy szikrázik, de olyan forró levegőt fúj, hogy leégeti a szemöldököd, az bizony intő jel: ideje új készülékre beruházni.

Hűtő: takarításnál, mozgatásnál ügyelj, hogy az elektromos részek és csövek ne sérüljenek, mert a bennük keringő hűtőközeg rendkívül tűzveszélyes!

Kávéfőző, kenyérpirító, gofri- és melegszendvicssütő: először is, ezeket nem érdemes egyszerre használni, főleg ha már bedobtál egy mosást is, és mellette valaki hajat szárít a fürdőben.

+1 hosszabbító: ne használd összetekert állapotban, mert melegszik, a műanyag szigetelés pedig előszeretettel gyullad meg.

Mit tehetsz, ha mégis kigyulladt valami?

A katasztrófavédelem szerint a porral vagy habbal oltó készülék ilyenkor a legjobb barátunk.

Ha nincs tűzoltó készüléked, aranyszabály: mindenekelőtt húzd ki a konnektorból az égő kütyü vezetékét (vagy kapcsold le a biztosítékot)! Utána jöhet az oltás vízzel, de csak ha biztos vagy a dolgodban!

Ha nem, kérj segítséget! Tudod: 112!

– figyelmeztettek.

A nagy kivétel az olaj! Ezt tilos vízzel oltani. Az égő olaj és a víz kombinációja ugyanis robbanást idéz elő. Ilyen esetben inkább dobjunk rá egy vizes konyharuhát vagy törölközőt!