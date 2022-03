Albérletpiac: továbbra is sok a buktató

Ha azt halljuk, hogy albérlet, azonnal bevillan mindenkinek, hogy mennyi veszély leselkedik a bérbeadókra, pedig a bérlőknek sincs könnyű dolguk.

A bérlő késik a díjfizetéssel, lelakja a lakást, egyáltalán nem fizet, de kiköltözni sem akar. Ezzel szemben a bérbeadó nem segít, nem javít, nem adja vissza a kauciót, vagy esetleg jogtalanul vonogat le az összegből olyan károkért, amit nem a bérlő okozott – biztosan sokaknál ismerősen csengenek ezek a problémák.

Egyre több a piaci szereplő

Az elszabaduló infláció miatt ismét sokan látnak fantáziát az ingatlanba való befektetésben, így egyre növekszik a lakást bérbeadó magánszemélyek száma. Ezzel párhuzamosan a kiadó lakások után érdeklődők, tehát a keresleti oldal is kezdi kiheverni a koronavírus-járvány utóhatásait. Sok fiatalnak van ismét stabil munkája, ami jó hír mindenkinek, örülhetnek most a bérbeadók is, mert úgy néz ki, lesz kinek lakást kiadni. Ettől függetlenül továbbra is sok a buktató, ráadásul igen erős versenyhelyzet alakult ki, így a bérbeadóknak és bérlőknek is fokozottan figyelniük kell, ha nem akarnak rosszul járni.

Magyarországon jelenleg 5-6 olyan hirdetési portál érhető el, ahol bérbeadó lakást lehet hirdetni, illetve kiadó lakás után lehet érdeklődni. Minél többet használunk ezekből a platformokból, annál jobb hatékonysággal találunk majd tulajdonosként bérlőt és bérlőként lakást.

Ennek egyszerű a magyarázata: kevesen veszik a fáradtságot, hogy minden online felületen jelen legyenek, hiszen ez egy idő- és energiaigényes feladat. Így nagy előnyt kovácsolhat az a személy, aki az elején nagyobb energiát mozgósít, és később ezért nem fájlalja a fejét. Az extra hatékonyság érdekében pedig érdemes igénybe venni a különböző portálok által kínált prémium hirdetési csomagokat és hirdetésfigyelőket, mivel ezek segítségével könnyen lekörözhetők a konkurenciák.

Egy bérleti szerződés megkötése előtt szinte kötelező előre tájékozódni a másik szerződő fél személyét illetően, hiszen egy 1 éves bérleti szerződés megkötése komoly elköteleződéssel jár.

„A bérlő vegye fel a kapcsolatot a bérbeadóval, tegyen fel kérdéseket, e-mailezzenek és nyugodtan kérje be a lakás helyrajziszámát, ami alapján az ügyfékapuból ingyenes lekérhető az ingatlan tulajdoni lapja – ezáltal könnyedén tisztázható a tulajdonosi háttér. Soha ne kapkodjunk, ne hagyjuk, hogy sürgessenek minket és bízzunk benne, hogy az ideális lakás úgyis megvár minket” – tanácsolta Máriás Áron, a Nyolcas.com lakáskezelő cég ügyvezetője.

A bérbeadó pedig kérjen információkat a bérlő fizetőképességét illetően, mivel egy ilyen hosszútávú üzleti kapcsolatnál korántsem elegendő a kölcsönös szimpátia. Lehetőség van munkáltatói igazolást, keresetigazolást vagy bankszámlakivonatot kérni, hiszen a jó bérlőnek nincs takargatnivalója.

A bérleti szerződés mellé közjegyzői okirat is készüljön

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy egy hosszútávú és zökkenőmentes bérbeadó-bérlő kapcsolat alapja a részletesen megírt bérleti szerződés, amit általában nem az internetről fogunk tudni letölteni. Ha nincs a talomban egy jól bevált szerződésünk, úgy mindenképpen ügyvédhez vagy közjegyzőhöz kell fordulni, hogy professzionális szerződés szülessen.

A szerződés mellé pedig feltétlenül készüljön közjegyzői okirat is, hiszen ez minden érintett fél számára komoly előnyökkel jár. A bérbeadó számára megnyugtató lesz, hogy a bérlő tiszta szándékkal kíván költözni, a bérlő pedig biztosítékot kap a közjegyzőn keresztül, hogy a bérbeadó is elkötelezett a bérleti szerződés mellett.

Ha mindkét fél biztosra akar menni, akkor érdemes lakáskezelőn keresztül intézni a dolgokat, aki átláthatóvá teszi a bérbeadás teljes folyamatát. Megkeresi a legjobb bérlőt, biztosítja a tulajdoni lapot, mindkét fél érdekeit védő bérleti szerződést köt, intézi a közjegyzői okiratot. Segít a tulajdonosnak kicsinosítani a lakását, de körbejárja a bérlő személyét is és tisztázza a kényes kérdéseket. Mindezeken felül gyorsan tud beavatkozni, ha műszaki hiba merül fel a lakásban, így biztosítva a minél hosszabb távú együttműködést.