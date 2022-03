45 milliárd forintért kelt el a világ legnagyobb lakóháza

126 millió dollárért, átszámítva megközelítőleg 45 milliárd forintért kelt el egy múlt heti aukción Amerika egykori legdrágább ingatlana, számolt be róla a House Beautiful.

A The One néven ismertté vált, közel 10 ezer négyzetméteres villa a legnagyobb lakóház a világon és egyben az egyik legdrágább is az egész világon. A kivitelezők viszont nem lehetnek boldogok, mert eredetileg 500 millió dollárra tartották az értékét, de ezt meg sem közelítette az aukción a legmagasabb ajánlat.

Az ingatlant most először dobták piacra, az ingatlankezelő korábbi közleménye szerint pedig az új tulajdonos egy olyan milliárdosnak lehet tökéletes választás, aki egy tényleg utánozhatatlan otthonban szeretne élni.

A 3.8 hektáron elterülő birtokon álló óriási villából 360 fokos panoráma nyílik a Csendes-óceánra. Öt medence, egy szépségszalon, egy wellness spa, egy szórakozóhely, egy hatalmas tetőterasz, saját futópálya és egy mozi is tartozik hozzá többek között.

Ha még ez sem lenne elé, van a telken egy háromszobás fényűző vendégház, egy konditerem, egy teniszpálya, egy borospince és egy 30 férőhelyes garázs is.

A vásárló kilétére egyelőre nem derült fény, erre várhatóan jövő héten kerül sor, amikor az adminisztráció lezárul.

A szédületes lakóházról itt találsz képeket.