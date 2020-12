Beköltözött az új házába, hátborzongató dolgot vett észre a falban

Mielőtt valaki megvásárol egy házat, jellemzően többször is alaposan körbejárja, hogy megbizonyosodjon róla, az ingatlan minden szeglete az elképzeléseinek megfelelő. Egy amerikai nő viszont élete legsokkolóbb pillanatait élte át, amikor új lakásába költözve egy ijesztő dolgot vett észre a falban, írja a Mirror.

A New York-i nő a Twitteren számolt be a horrorisztikus felfedezésről. Az általa megosztott képeken az látszik, hogy egy miniatűr baba van bebetonozva a falba.

A történet természetesen azonnal bejárta a közösségi médiát, több százezer lájkot kapott a bejegyzés, és a legtöbben azt tanácsolták a tulajdonosnak, azonnal költözzön is el onnan.

Végül az is kiderült, hogy kerülhetett oda a baba. Az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején New Yorkban és Kaliforniában is divat volt babákat építeni a falba, és sok esetben a lakás legeldugottabb szegleteibe helyezték el azokat.

Régi trend ide vagy oda, elsőre tényleg félelmetesen mutat a gyerekjáték a falba ágyazva.

My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN

— The Only Living Dead Girl in New York (@missjellinsky) December 2, 2020