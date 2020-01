Ebbe az álomháza költözne Harry és Meghan Kanadában

A villából lélegzetelállító kilátás nyílik az óceánra és a városra.

Hiába fordított hátat a királyi családnak Meghan Markle és Harry herceg, a sajtó azóta is tele van a velük kapcsolatos hírekkel. Most éppen azzal kerültek az újságok címoldára, hogy milyen házat néztek ki maguknak Kanadában, ahol további életüket tervezik, írta a The Sun.

A lap cikke szerint Sussex hercege és hercegnője 21 millió fontért venne meg egy vízparti álomházat Vancouver elitnegyedében, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik az óceánra és a városra.

A 600 négyzetméteres alapterületű, négyszintes álomotthon hat hálószobás és öt fürdőszobával rendelkezik. A birtok biztonságosnak tűnik: három oldalról hatalmas sövények és hat méter magasságú falak védik, negyedik oldala a saját vízparti rész. Meghan megbízható információk szerint nagyon ragaszkodik a villa megvásárlásához.

A környék a gazdag emberek kedvelt helye, biztos, hogy a pár nagyon boldog lenne itt, és tárt karokkal fogadnák őket a szomszédok

– nyilatkozták ingatlanszakértők.

Az igatlanról fotók IDE KATTINTVA tekinthetők meg.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga